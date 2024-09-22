«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Расчёт БПЛА группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» в Курской области сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом командир группы с позывным «Аид» рассказал в беседе с РИА Новости.