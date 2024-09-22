«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Фото: iStock/gorodenkoff
Расчёт БПЛА группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» в Курской области сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом командир группы с позывным «Аид» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отметим, что «Лелека-100» – украинский беспилотник, предназначенный для ведения разведки.
«Аид» сообщил, что ранее эти дроны делались из пенопласта. Сейчас же они изготавливаются из фанеры. Беспилотники такого типа лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке.
Российские бойцы с помощью FPV-дрона сбили этот аппарат в небе над Курской областью. При попадании дрона по «Лелеке», она приземлилась от раскрывшегося при ударе парашюта.
Главной ценностью сбитого беспилотника, продолжил «Аид», является его камера. Она изготовлена в Швейцарии. На данном дроне была установлена дневная, стоимость которой составляет 80 тысяч евро, но есть ещё и ночная уже за порядка 120 тысяч евро.
Читайте также:
ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
«Осталась только воронка»: «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
«Аид» сообщил, что ранее эти дроны делались из пенопласта. Сейчас же они изготавливаются из фанеры. Беспилотники такого типа лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке.
Российские бойцы с помощью FPV-дрона сбили этот аппарат в небе над Курской областью. При попадании дрона по «Лелеке», она приземлилась от раскрывшегося при ударе парашюта.
Главной ценностью сбитого беспилотника, продолжил «Аид», является его камера. Она изготовлена в Швейцарии. На данном дроне была установлена дневная, стоимость которой составляет 80 тысяч евро, но есть ещё и ночная уже за порядка 120 тысяч евро.
Читайте также:
ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
«Осталась только воронка»: «Искандер» уничтожил HIMARS под Сумами
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
Анастасия Чинкова