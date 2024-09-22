ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

Мужчины, проживающие в Курской области, отказывались от эвакуации и выражали готовность самоотверженно защищать свои дома от ворвавшихся в регион украинских военных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев.