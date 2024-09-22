ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

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ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также ударили по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.
Удары производились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.
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Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.
Удары производились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.
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Анастасия Чинкова