Фото: МО РФ
Российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области 22 сентября. Кадры ракетного удара опубликовало Министерство обороны России.
Американскую установку HIMARS уничтожили высокоточным ракетным ударом в населенном пункте Шапошниково, который расположен в 10 километрах от Сум в юго-западном направлении.
Также в результате удара ВС РФ уничтожили два автомобиля охранения противника и расчеты РСЗО.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский лжет о реальных потерях ВСУ на фронте. По данным Панченко, украинский президент намеренно занижает данные о погибших, чтобы не сеять панику в рядах ВСУ.
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Также в результате удара ВС РФ уничтожили два автомобиля охранения противника и расчеты РСЗО.
«Осталась только воронка», — прокомментировали в Минобороны.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский лжет о реальных потерях ВСУ на фронте. По данным Панченко, украинский президент намеренно занижает данные о погибших, чтобы не сеять панику в рядах ВСУ.
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Лия Мурадьян