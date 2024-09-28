«Ахматовцы» ликвидировали пехотинцев ВСУ под Суджей

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали пехотинцев ВСУ, которые хотели прорвать российскую оборону в Суджанском районе под Курском. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца с позывным «Заза».
«Вчера очень напряженный был денек. Мы выехали со своим экипажем на позиции, и за нами сразу вылетели два FPV-дрона, их РЭБ заглушил, потом по нам начала работать артиллерия. Мы два прилета услышали, отступили, перебрались на другую закрытую позицию и отработали потом на отлично... Остановили наступление», — рассказал «Ахматовец».«Заза» добавил, что украинские боевики хотят прорвать оборону регулярно, однако все их попытки заканчиваются провалом.
Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. Ожесточенные бои в регионе продолжаются до сих пор.
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