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Суточные потери ВСУ составили 1990 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Липцовском и Волчанском направлениях потери противника составили около 60 человек. Ещё около 400 солдат были ликвидированы в районах Купянска, Подвысокого, Новоосиново, Макеевки, Невского и Торского.
В российском военном ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр потери украинских войск составили до 725 боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском военном ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр потери украинских войск составили до 725 боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова