В Британии боевикам ВСУ подсказали единственное верное решение

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Боевики ВСУ в Угледаре должны сдаться, если хотят жить. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни», — сказал Меркурис.Эксперт уверен, что, если боевые действия продолжатся, солдаты Украины сложат головы, а Угледар будет подконтролен российским войскам.
В Минобороны России перед этим докладывали, что суточные потери боевиков ВСУ составляют 1990 человек.
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Никита Кротов