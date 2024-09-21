Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Пленный боец ВСУ Николай Устенко сел в боевую машину пехоты (БМП) и понял, что попал к российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что подходила его смена. Услышав звук БМП, он вместе с другими военными сел в эту машину. И уже во время движения они поняли, что попали к русским.
Устенко подчеркнул, что командиры ВСУ убеждали военных, что его подразделение прикрывается войсками, располагающимися поблизости. Однако позднее выяснилось, что эта бригада была в полном одиночестве на данном участке фронта на Запорожском направлении.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его подразделению удалось спастись благодаря сдаче в плен ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Устенко подчеркнул, что командиры ВСУ убеждали военных, что его подразделение прикрывается войсками, располагающимися поблизости. Однако позднее выяснилось, что эта бригада была в полном одиночестве на данном участке фронта на Запорожском направлении.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его подразделению удалось спастись благодаря сдаче в плен ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова