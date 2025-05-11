«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область

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Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских боевиков, пытавшихся зайти в Белгородскую область со стороны Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Оптима.
«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — пояснил военнослужащий.Он добавил, что боевикам пыталась помочь французская боевая машина, но была атакована беспилотниками. Бойцы ВС РФ действовали в составе группы «Север», заключил Оптима.
Президент России Владимир Путин объявлял перемирие по случаю 80-летия Победы. Режим тишины действовал до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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