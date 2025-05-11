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«Ахматовцы» уничтожили ВСУ при попытке боевиков зайти в Белгородскую область

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских боевиков, пытавшихся зайти в Белгородскую область со стороны Сумской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Оптима.
«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — пояснил военнослужащий.
Он добавил, что боевикам пыталась помочь французская боевая машина, но была атакована беспилотниками. Бойцы ВС РФ действовали в составе группы «Север», заключил Оптима.

Президент России Владимир Путин объявлял перемирие по случаю 80-летия Победы. Режим тишины действовал до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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#новости
Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт
Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
11 мая 2025, 17:15

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Многие западные государства хотят продолжения украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — отметил политик.

Фицо выразил надежду, что данная точка зрения изменится. Премьер-министр Словакии напомнил, что это дело Киева и Москвы, и если они заинтересованы в переговорах, то «пусть их ведут».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп согласился с планом коалиции желающих, пишет Politico
Politico: Трамп согласен с планом коалиции желающих, но может передумать
11 мая 2025, 17:06

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский президент Дональд Трамп согласился в частном порядке с планом европейской «коалиции желающих» усилить давление на Россию для достижения месячного перемирия на Украине. Как пишет Politico, заокеанский лидер может передумать и не поддержать европейскую инициативу.
«Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — сказано в материале.
Встреча «коалиции желающих» прошла в минувшую субботу, 10 мая. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

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#сво
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«Как мясо»: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину
Пленный боевик ВСУ Кучерявый: командиры послали на штурм психически нездоровую
11 мая 2025, 16:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские командиры отправили на штурм психически нездоровую женщину, рассказал на допросе пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый. Соответствующие кадры показало Минобороны России.
По словам пленника, сотрудники украинских военкоматов собирают тех, кто «со слабым умом», не понимающих происходящего и собственных действий. Имеющих отклонения били и издевались. Поводом для этого была и плохая обучаемость, рассказал боевик.

«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — пояснил Кучерявый.

Боевик решил сдаться, когда при штурме убили командира. Второго украинского пленника Юрия Татаренко ранило в плечо. По его словам, командир приказал окапываться дальше, несмотря на ранение.

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Захарова упомянула анекдот, говоря о европейских лидерах
Мария Захарова обвинила Макрона, Мерца и Стармера в наркомании
11 мая 2025, 15:57

Фото: istockphoto/ser-alim

Дипломат российского МИДа Мария Захарова, говоря о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне и британском премьере Кире Стармере, обвинила их в наркомании. Публикацию она разместила в Telegram-канале.
«Толкнув Владимира Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули», — сказано в публикации.
Так Захарова оценила кадры с европейскими политиками, которые, сидя за столом, спешно спрятали что-то похожее на салфетку после прихода СМИ в их купе с камерой. По мнению Захаровой, лидеры Европы использовали «пакетик и ложечку» для употребления запрещенных веществ.

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Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина
Захарова: власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления Путина
11 мая 2025, 14:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что глава Российской Федерации четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

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