«Как мясо»: ВСУ отправили на штурм психически нездоровую женщину

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Украинские командиры отправили на штурм психически нездоровую женщину, рассказал на допросе пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый. Соответствующие кадры показало Минобороны России.
По словам пленника, сотрудники украинских военкоматов собирают тех, кто «со слабым умом», не понимающих происходящего и собственных действий. Имеющих отклонения били и издевались. Поводом для этого была и плохая обучаемость, рассказал боевик.
Боевик решил сдаться, когда при штурме убили командира. Второго украинского пленника Юрия Татаренко ранило в плечо. По его словам, командир приказал окапываться дальше, несмотря на ранение.
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«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», — пояснил Кучерявый.
Боевик решил сдаться, когда при штурме убили командира. Второго украинского пленника Юрия Татаренко ранило в плечо. По его словам, командир приказал окапываться дальше, несмотря на ранение.
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Никита Кротов