Воздушную тревогу объявили в Киеве

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
Воздушная тревога работает в Киеве и восьми областях Украины. Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях республики.
По информации ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 13:48, а через минуту распространилась на указанные области.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Недавно глава государства предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле, 15 мая. Владимир Зеленский отметил, что республика «готова встречаться» хоть завтра, если РФ «подтвердит длительное и полное прекращение огня».
Читайте также:
Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ
На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Недавно глава государства предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле, 15 мая. Владимир Зеленский отметил, что республика «готова встречаться» хоть завтра, если РФ «подтвердит длительное и полное прекращение огня».
Читайте также:
Российская армия нанесла удар по цеху для ремонта самолетов ВСУ
На Украину поставляются муляжи танков «в стиле IKEA»
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Никита Кротов