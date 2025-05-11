Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)
Многие западные государства хотят продолжения украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — отметил политик.
Фицо выразил надежду, что данная точка зрения изменится. Премьер-министр Словакии напомнил, что это дело Киева и Москвы, и если они заинтересованы в переговорах, то «пусть их ведут».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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