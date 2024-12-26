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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс согласием с неизбежностью. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».
Ранее в интервью французской газете Le Parisien глава киевского режима сказал, что Украина не располагает достаточными силами для того, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Он также добавил, что Киеву остаётся рассчитывать только на дипломатическое давление на Россию со стороны международного сообщества.
Однако он отметил, что Украина все-равно попытается «нагадить» и осуществить попытки атаки на регион.
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«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — заявил Аксенов.
Однако он отметил, что Украина все-равно попытается «нагадить» и осуществить попытки атаки на регион.
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Элина Позднякова