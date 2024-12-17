Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

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Крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее обращение было принято в рамках общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов и представители диаспор из других государств.
Крымские татары подчеркнули, что полуостров, будучи неотъемлемой частью РФ, всегда ощущает надежное плечо и поддержку федерального центра.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
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Крымские татары подчеркнули, что полуостров, будучи неотъемлемой частью РФ, всегда ощущает надежное плечо и поддержку федерального центра.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова