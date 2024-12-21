Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

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Три украинских беспилотника были уничтожены в субботу, 21 декабря, над территорией Республики Крым. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией региона в период с 15:40 до 16:10 мск. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о 19 вражеских дронах, сбитых над российскими регионами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова