Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито свыше десяти БПЛА
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Количество сбитых БПЛА превысило десять штук, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём канале на платформе MAX.
Он уточнил, что силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали дроны в районе Верхнесадового и Северной стороны. По предварительной информации, уничтожено уже 12 беспилотников. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях гражданских объектов в городе в материале не приводится.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах, следя за официальными сообщениями об отбое тревоги.
