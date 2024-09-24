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Боевики ВСУ в Угледаре находятся в критическом положении, пишет украинское издание «Страна».
«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — сказал журналистам украинский военный с позывным «Алекс».Боевик призвал к принятию «планов мер» для спасения военнослужащих, а не усугубления сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что украинские военные оставляют позиции во временно подконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, они жалуются на плохое обращение командования, отсутствие вооружений и боеприпасов, а также на нехватку еды. Кроме того, на передовой нет ротации.
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Никита Кротов