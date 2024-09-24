ВСУ больше не может продвигаться в Курской области

Фото: istockphoto/Evgeny555
Бойцы ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил и средств на дальнейшее продвижение у врага не осталось. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, задача остановить противника и нанести ему максимальный урон — выполнена.
«Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство — руководство блока НАТО, Америка», — рассказал он.Алаудинов добавил, что у ВСУ больше не осталось сил и средств на то, чтобы продолжать наступление на курском направлении, так как они понесли большие потери.
«Ресурса для того, чтобы продвинуться, он (противник — прим.ред.) не имеет», — отметил командир «Ахмата».Ранее Алаудинов рассказал о группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, которой пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ в течение 40 дней. Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».
Читайте также:
«40 дней окружения»: командир «Ахмата» рассказал, как группа Булчута сдержала натиск ВСУ под Курском
Боевики ВСУ самовольно покидают позиции в ДНР
«Что-либо интересное»: базу украинских призывников продают в сети
Данил Пономарев