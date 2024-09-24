В Белгороде ранены четверо гражданских в результате обстрела со стороны ВСУ

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В результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадали четверо гражданских в Белгородской области, написал у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады «скорой» доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения», — гласит сообщение чиновника.Гладков добавил, что пострадали четыре дома, а также надворная постройка и гараж. Пожарные занимаются очагами возгораний.
Кроме того, повреждения получили больше 20 частных домов, а также пять машин и три надворные постройки.
«На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района», — добавил Гладков.Ранее сообщалось о начале восстановительных работ в жилом доме в Раменском, который был поврежден дроном.
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Никита Кротов