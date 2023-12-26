Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

Фото: сайт Кремля
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии в своем Telegram-канале.
Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
Аксенов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию и призвал жителей сохранять спокойствие, а также полагаться только на официальную информацию.
Инцидент в районе Феодосии произошел утром 26 декабря. Местные жители сообщили о нескольких взрывах в портовой зоне, после чего появились следы дыма в небе. Движение по Крымскому мосту временно было приостановлено.
Читайте также:
Аксенов призвал руководство Украины забыть о Крыме
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
Аксенов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию и призвал жителей сохранять спокойствие, а также полагаться только на официальную информацию.
Читайте также:
Аксенов призвал руководство Украины забыть о Крыме
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
Артем Кузьмин