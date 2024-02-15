В Белгороде при атаке ВСУ погибли четыре человека, еще 10 ранены

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Украинская сторона нанесла ракетный удар по Белгороду, в результате чего по меньшей мере погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.
15 февраля в 12.21 губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
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15 февраля в 12.21 губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова