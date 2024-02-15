В Белгороде при атаке ВСУ погибли четыре человека, еще 10 ранены

ВСУ активно используют FPV-дроны для атаки российских позиций и применяют БПЛА сельскохозяйственного назначения с большой грузоподъемностью. Что применяют ВС РФ для отражения ударов и на каком направлении российские войска продвинулись на 750 метров, читайте в материале «Радио 1».