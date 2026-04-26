Жители Ярославля сообщили о взрывах и работе ПВО

26 апреля 2026, 01:39

SHOT: около 15 взрывов прогремело над Ярославлем

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Ярославля. Над городом воет сирена тревоги, сообщил Телеграм-канал SHOT.