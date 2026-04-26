Жители Ярославля сообщили о взрывах и работе ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Ярославля. Над городом воет сирена тревоги, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали о серии из примерно 15 взрывов, которые начали раздаваться после полуночи. В небе появились яркие вспышки, похожие на работу ПВО, в окнах начали трястись окна, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил режим угрозы беспилотников в регионе. Кроме того, в целях безопасности приостановил свою работу местный аэропорт.
Недавно массированной атаке БПЛА подвергся Севастополь. Согласно полученной информации, силы ПВО сбили более 40 украинских дронов, пытавшихся атаковать цели в городе.
