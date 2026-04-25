Сын погибшего бойца СВО лишился почти четырех миллионов рублей из-за мошенников

25 апреля 2026, 22:45

Мошенники развели сына погибшего бойца СВО на почти 4 млн руб под Челябинском

В Челябинской области 18-летний житель Троицка, сын погибшего участника СВО, стал жертвой мошенников, лишившись почти четырех миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, злоумышленники использовали схему с посмертной наградой и «безопасным счётом».





Молодой человек обратился в полицию. Сумма ущерба составила 3,8 млн рублей, которые он перевёл аферистам под давлением.



Злоумышленники начали с ложного звонка от имени сотрудника военкомата, который под предлогом оформления награды для погибшего отца-военнослужащего выманил у потерпевшего номер СНИЛС. Позже к работе подключились псевдооператоры «Госуслуг», заявившие о взломе аккаунта. Они пригрозили юноше уголовным делом за якобы финансирование недружественной страны и потребовали перевести все средства на «безопасный счёт».



Испугавшись, молодой человек обналичил карту, выехал в город Южноуральск и через указанный мошенниками банкомат совершил 45 переводов. По этому факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.