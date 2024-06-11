«Активно и решительно»: В Китае спрогнозировали ответ Москвы на удары по территориям РФ

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Москва ответит на попытки Киева нанести удары вглубь России западным вооружением, и ответ этот станет активным и решительным. Об этом пишет Global Times.
Издание считает, что Украина попытается доказать западным странам свою преданность перед саммитом в Швейцарии. Такими действиями против России Киев постарается добиться большей поддержки от Европы и США.
При этом уточняется, что Россия сможет задействовать против Украины комплекс, сочетающий в себе дипломатические и военные средства.
Ранее США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о Харьковской области.
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«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале.
При этом уточняется, что Россия сможет задействовать против Украины комплекс, сочетающий в себе дипломатические и военные средства.
Ранее США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о Харьковской области.
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Элина Позднякова