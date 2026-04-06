Актриса Рубцова узнала о попадании в базу «Миротворца»* из новостей

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Валентина Рубцова заявила, что о попадании в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» узнала из новостей.



Напомним, личные данные звезды сериала «СашаТаня» появились в «Миротворце»*. Создатели обвиняют Рубцову в поддержке российской спецоперации на Украине, а также «уничтожении гражданских объектов».

«Я не могу воспринимать всерьёз экстремистский сайт… Я там вообще в шикарной компании достойных граждан нашей страны. А победа всё равно будет за нами», — заявила Рубцова в интервью RT.

Она добавила, что супруг похвалил ее и поздравил с новым статусом, предложив отметить это событие приятной покупкой.

Читайте также:

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.
Элина Позднякова

