Актриса Рубцова узнала о попадании в базу «Миротворца»* из новостей

06 апреля 2026, 18:00

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Валентина Рубцова заявила, что о попадании в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» узнала из новостей.





Напомним, личные данные звезды сериала «СашаТаня» появились в «Миротворце»*. Создатели обвиняют Рубцову в поддержке российской спецоперации на Украине, а также «уничтожении гражданских объектов».





«Я не могу воспринимать всерьёз экстремистский сайт… Я там вообще в шикарной компании достойных граждан нашей страны. А победа всё равно будет за нами», — заявила Рубцова в интервью RT.