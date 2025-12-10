10 декабря 2025, 07:50

Фото: iStock/Tippapatt

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внёс в свою базу данные 25 российских детей, следует из информации, опубликованной 9 и 10 декабря. В списке — несовершеннолетние, родившиеся с 2016 по 2022 годы.