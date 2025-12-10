Украинский сайт «Миротворец» внёс в свою базу данные 25 российских детей
Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внёс в свою базу данные 25 российских детей, следует из информации, опубликованной 9 и 10 декабря. В списке — несовершеннолетние, родившиеся с 2016 по 2022 годы.
Как сообщает РИА Новости, детям приписываются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы». Персональные данные, как и в других случаях, размещены в открытом доступе. Официальных комментариев от украинской стороны по поводу появления в базе детей пока не последовало.
«Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных граждан, включая журналистов, правозащитников и жителей Донбасса. После публикации контактной информации аккредитованных в ДНР и ЛНР репортёров весной 2016 года в их адрес поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович тогда назвала такие действия «тревожным шагом», ставящим под угрозу безопасность людей.
Читайте также: