Чемпионку России по бобслею Анастасию Макарову внесли в базу «Миротворец»*
Личные данные российской чемпионки по бобслею Анастасии Макаровой оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Макарову внесли в базу 9 ноября текущего года.
«Макарову обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийства граждан Украины" и "посягательстве на территориальную целостность" страны», — говорится в материале.
Создатели сайта также указали, что Макарова принимает участие в «распространении российской пропаганды» и «в антиукраинских мероприятиях».
В карточке россиянки пишется, что она является действующим военнослужащим Росгвардии и имеет звание прапорщика.
Ранее в «Миротворец»* попал и фигурист Пётр Гуменник после фото с шоуменом Стасом Барецким, который активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.