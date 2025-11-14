Достижения.рф

Чемпионку России по бобслею Анастасию Макарову внесли в базу «Миротворец»*

Фото: iStock/Artur Didyk

Личные данные российской чемпионки по бобслею Анастасии Макаровой оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, Макарову внесли в базу 9 ноября текущего года.

«Макарову обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийства граждан Украины" и "посягательстве на территориальную целостность" страны», — говорится в материале.

Создатели сайта также указали, что Макарова принимает участие в «распространении российской пропаганды» и «в антиукраинских мероприятиях».

В карточке россиянки пишется, что она является действующим военнослужащим Росгвардии и имеет звание прапорщика.

Ранее в «Миротворец»* попал и фигурист Пётр Гуменник после фото с шоуменом Стасом Барецким, который активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.
Элина Позднякова

