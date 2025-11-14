Чемпионку России по бобслею Анастасию Макарову внесли в базу «Миротворец»*

14 ноября 2025, 12:37

Фото: iStock/Artur Didyk

Личные данные российской чемпионки по бобслею Анастасии Макаровой оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Макарову внесли в базу 9 ноября текущего года.





«Макарову обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийства граждан Украины" и "посягательстве на территориальную целостность" страны», — говорится в материале.