Актриса Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

05 декабря 2025, 08:08

Яна Троянова* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актриса Яна Троянова*, осуждённая заочно на восемь лет за призывы к терроризму и разжигание ненависти, обратилась в кассационный суд. Она пытается отменить решение о признании её иностранным агентом. Об этом пишет РИА Новости.