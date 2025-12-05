Актриса Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
Актриса Яна Троянова*, осуждённая заочно на восемь лет за призывы к терроризму и разжигание ненависти, обратилась в кассационный суд. Она пытается отменить решение о признании её иностранным агентом. Об этом пишет РИА Новости.
Знаменитость внесли в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. После этого актриса подала иск к министерству юстиции в районный суд, но получила отказ. Затем она обжаловала это решение в Московском городском суде, который также отклонил её жалобу.
Второй западный окружной военный суд приговорил Троянову* к восьми годам колонии за возбуждение ненависти, призывы к террористической деятельности и уклонение от обязанностей иностранного агента. Суд также запретил ей администрировать сайты на четыре года и наложил штраф в 250 тысяч рублей.
В 2024 году Яна* находилась во Франции, хотя у нее были мысли сменить локацию. Она изучала иностранный язык, занималась игрой на фортепиано, вела несколько собственных проектов. Актриса бросила курить и полностью пересмотрела образ жизни.
