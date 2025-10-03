Актрису Яну Троянову* объявили в международный розыск
СК: Актрису Яну Троянову* объявили в международный розыск
Актрису Яну Троянову* объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Правоохранители считают, что её высказывания унижали честь и достоинство русских по национальному признаку.
Ранее, 27 августа, Троянову* привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и оштрафовали на 45 тыс. рублей.
Артистку внесли в список иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Она не раз критиковала российскую власть. Кроме того, высказывалась о своем желании убить президента России Владимира Путина.
Читайте также: