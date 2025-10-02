Достижения.рф

Российские силы ПВО успешно отразили ночной налет БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в четырех районах Ростовской области
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО успешно отразили ночную воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Воздушные цели перехватили и сбили в небе над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами.

«Последствий на земле не зафиксировано», — добавил Слюсарь.
Никто из местных жителей также не пострадал.

В ночь с 1 на 2 октября ВСУ пытались атаковать беспилотниками Саратовскую область. Поступила информация о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО, при этом в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр» из-за опасности БПЛА.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Одессе раздались мощные взрывы. Также на территории произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Мария Моисеева

