Российские силы ПВО успешно отразили ночной налет БПЛА на Ростовскую область

02 октября 2025, 05:35

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в четырех районах Ростовской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО успешно отразили ночную воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Воздушные цели перехватили и сбили в небе над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами.





«Последствий на земле не зафиксировано», — добавил Слюсарь.