Российские силы ПВО успешно отразили ночной налет БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в четырех районах Ростовской области
Российские силы ПВО успешно отразили ночную воздушную атаку ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Воздушные цели перехватили и сбили в небе над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами.
«Последствий на земле не зафиксировано», — добавил Слюсарь.Никто из местных жителей также не пострадал.
В ночь с 1 на 2 октября ВСУ пытались атаковать беспилотниками Саратовскую область. Поступила информация о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО, при этом в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр» из-за опасности БПЛА.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Одессе раздались мощные взрывы. Также на территории произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением.