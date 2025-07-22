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Актёр Дмитрий Назаров закрыл последний бизнес в России

Актёр Дмитрий Назаров лишился всех источников дохода в России
Актёр Дмитрий Назаров (Фото: Instagram*, @dmitry_nazarov_official)

Уехавший за границу актёр Дмитрий Назаров ликвидировал последний бизнес в России, пишет издание «Постньюс».



Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) звезда сериала «Кухня» и его жена Ольга Васильева уехали из России во Францию. На сегодняшний день у актёра не осталось ни одного источника дохода в РФ.

В начале июля налоговая закрыла бизнес Назарова, связанный с деятельностью в области художественного творчества. Актёр сам заявил о желании ликвидировать бизнес.

Назаров открыл дело ещё в 2007 году, на нём он заработал почти 7 млн рублей. Треть от этой суммы составили контракты с Московской государственной академической филармонией. Последний из них датируется октябрем 2022 года.

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Анастасия Чубина

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