Актёр Дмитрий Назаров закрыл последний бизнес в России
Уехавший за границу актёр Дмитрий Назаров ликвидировал последний бизнес в России, пишет издание «Постньюс».
Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) звезда сериала «Кухня» и его жена Ольга Васильева уехали из России во Францию. На сегодняшний день у актёра не осталось ни одного источника дохода в РФ.
В начале июля налоговая закрыла бизнес Назарова, связанный с деятельностью в области художественного творчества. Актёр сам заявил о желании ликвидировать бизнес.
Назаров открыл дело ещё в 2007 году, на нём он заработал почти 7 млн рублей. Треть от этой суммы составили контракты с Московской государственной академической филармонией. Последний из них датируется октябрем 2022 года.
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