Актёр Дмитрий Назаров закрыл последний бизнес в России

22 июля 2025, 17:26

Актёр Дмитрий Назаров лишился всех источников дохода в России

Актёр Дмитрий Назаров (Фото: Instagram*, @dmitry_nazarov_official)

Уехавший за границу актёр Дмитрий Назаров ликвидировал последний бизнес в России, пишет издание «Постньюс».