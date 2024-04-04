Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
ВС РФ усилили удары по военным объектам Украины. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что во время атаки российская армия задействовала супербомбы и стратегические бомбардировщики. Автор материала утверждает, что из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи ВСУ испытывают серьезные проблемы и не смогут продержаться долго в противостоянии с РФ.
По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, страну ждут трудные и судьбоносные месяцы из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами
По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, страну ждут трудные и судьбоносные месяцы из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами
Екатерина Коршунова