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Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране

04 апреля 2024, 15:44
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ усилили удары по военным объектам Украины. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что во время атаки российская армия задействовала супербомбы и стратегические бомбардировщики. Автор материала утверждает, что из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи ВСУ испытывают серьезные проблемы и не смогут продержаться долго в противостоянии с РФ.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, страну ждут трудные и судьбоносные месяцы из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.


Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ боятся использовать военную технику у линии фронта
Экс-майор ВСУ: Украина не может использовать военную технику у линии фронта
04 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ боятся использовать военную технику рядом с линией соприкосновения, так как российские военные оперативно вычисляют и уничтожают её. Об этом рассказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«Сейчас уже технику туда (к линии фронта – ред.) не загонишь, её достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — пояснил Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

Он также пожаловался на преимущество ВС РФ в воздухе, а страны Запада никак не поставляют Украине истребители F-16. Кроме того, по словам Лапина, российские авиабомбы представляют большую угрозу для украинских сил. А обстановка для ВСУ на многих направлениях складывается крайне тяжело.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер также заявлял, что армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя.

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В США сравнили затраты на разминирование территорий Украины и Вьетнама
Госдеп: на разминирование Украины США потратили больше, чем на Вьетнам за 30 лет
04 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Neznam

Украина получила 263,6 миллионов долларов для разминирования, большую сумму за последние 30 лет направляли только трём странам. Об этом сообщили в Госдепе США.
Отмечается, что соответствующий доклад был предоставлен управлением ведомства по военно-политическим вопросам.

Согласно статистике, Украина по выделенным на разминирование средствам заняла четвёртое место, получив 263,6 миллиона долларов. Больше за последние 30 лет выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу.

А Вьетнаму за 30 лет, с 1993 по 2023 годы, было выделено всего 234,7 миллиона.

Старшие офицеры ВСУ разочарованы положением Украины. Они убеждены, что украинской армии уже ничего не поможет на поле боя против России.

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В Австрии раскрыли секрет успеха ВС РФ на поле боя
Полковник Райснер: ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиабомбами
04 апреля 2024, 15:18

Фото: РИА Новости

Армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя. Об этом рассказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.
«У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — пояснил Райснер.

Он отметил, что армия России использует различные вариации этих бомб: от ФАБ-250 до ФАБ-3000. Из-за этого украинские военные не смогут долго продержаться. Это вопрос времени, заключил австрийский полковник.

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#военные
#армия
#армия россии
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#рф
#сво
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Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
04 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/alekseystemmer

В России, основываясь на опыте СВО, ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
Он пояснил, что речь идёт об умных материалах, при которых любой сигнал обнаружения огибает объект и уходит дальше, не отражаясь. Это позволяет кораблю остаться незамеченным.

Уязвимость объекта определяется магнитными, электрическими и оптическими полями надстройки корабля.

В настоящее время над созданием таких метаматериалов работают в КГНЦ.

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#вмф
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#оружие
#сво
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В Запорожье прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам Запорожье
04 апреля 2024, 12:07

Фото: Istock/Leonid Ikan

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье. Незадолго до этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

В четверг ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по иностранным танкам и инструкторам в Харькове
04 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла серию ударов по военным объектам в Харьковской области. Поражён механический завод, где производили и хранили дроны для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье.
По его словам, накануне вечером и минувшей ночью российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам Украины, располагающимся в Харькове и пригороде.

«Вечером третьего апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он также уточнил, что пораженный завод находится рядом с железнодорожным вокзалом, где в момент удара из состава выгружали военную технику и боеприпасы. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, заключил Лебедев.

Ранее он также рассказывал, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировав порядка 15 украинских силовиков.

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#военные
#армия
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#бпла
#боеприпасы
#армия россии
#новости
#удар
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Подполье сообщило о российском ударе по РОВД в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по зданию РОВД в Харькове
04 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/allanswart

Минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он уточнил, что в результате российского удара ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Ещё около 20 человек получили ранения.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева. По его словам, на предприятии производят танковые двигатели, а также проводят ремонтные работы по восстановлению боевых машин ВСУ.


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* организация признана террористической и запрещена в России
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#новости
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#Харьков
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Наркотики и обезболивающие для животных: с какими препаратами РДК* шёл атаковать Белгород
RT: У боевиков РДК, атаковавших Белгородскую область, нашли психостимуляторы
04 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/akiyoko

Стало известно, что находится в аптечке медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что помимо большого количества антибиотиков и обезболивающих, в аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. Примечательно, что эти препараты также используются при обезболивании у животных.

По данным RT, атропин зачастую применяется для понижения чувствительности к боли, а кетамин в условиях военной обстановки подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим. Отмечается, что все лекарства изготовлены в Польше в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин.

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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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#украина
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Экс-бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ВСУ
Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ряды ВСУ в Краснодарском крае
04 апреля 2024, 10:42

Фото: Istock/BrianAJackson

Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды ВСУ, сообщило РИА Новости.
«Гражданин Израиля, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ, сообщает региональное управление ФСБ», — говорится в сообщении.

Раннее разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#данные
#всу
#израиль
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