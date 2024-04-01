Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами

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Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось нарастить число FPV-дронов до миллиона, но при этом у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузякин отметил, что такое количество позволяет противнику не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. По его мнению, в данном случае количество беспилотников не совпадает с количеством квалифицированных специалистов по их использованию.
В ЦКБР подчеркнули, что на сегодняшний день его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе центр способен в короткие сроки увеличить их число до нескольких тысяч в неделю.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника.
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В ЦКБР подчеркнули, что на сегодняшний день его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе центр способен в короткие сроки увеличить их число до нескольких тысяч в неделю.
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Екатерина Коршунова