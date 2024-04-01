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Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами

01 апреля 2024, 08:05
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось нарастить число FPV-дронов до миллиона, но при этом у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузякин отметил, что такое количество позволяет противнику не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. По его мнению, в данном случае количество беспилотников не совпадает с количеством квалифицированных специалистов по их использованию.

В ЦКБР подчеркнули, что на сегодняшний день его мощности позволяют производить сотни FPV-дронов в месяц, а при соответствующем запросе центр способен в короткие сроки увеличить их число до нескольких тысяч в неделю.


Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника.

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Минувшей ночью ПВО перехватила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны РФ: ПВО перехватила два беспилотника ВСУ в белгородской области
01 апреля 2024, 07:31

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что в небе над Белгородской областью было перехвачено два вражеских беспилотника.

31 марта глава региона Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ села Дунайка погибла женщина. Отмечается, что в момент украинского обстрела мирная жительница находилась на улице. Она получила раны, несовместимые с жизнью.


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#бпла
#минобороны
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Танки Т-80 и БПЛА освобождают пути для штурмовиков на донецком направлении
МО РФ: Танки Т-80 и БПЛА расчищают путь для штурмовиков на донецком направлении
01 апреля 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Экипажи танков Т-80 и операторы ударных беспилоников обеспечивают продвижение штурмовых групп «Южной» группировки войск на донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения "Южной" группировки войск и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом обеспечивается работа бронетехники, которая расчищает дорогу для штурмовиков.

В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80 уничтожают живую силу ВСУ, которые прячутся в укрытиях и ликвидируют огневые точки, что позволяет российским штурмовым группам продвигаться вглубь обороны украинской армии.

На донецком направлении разведка РФ заметила движение групп ВСУ. Тогда экипажи танков Т-80 совместно с операторами дронов сразу же ударили по опорному пункту противника, уничтожив украинских военных и их боевую технику.

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#движение
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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Боец группировки «Центр»: немецкие БМП Marder непригодны для боев в Донбассе
01 апреля 2024, 06:19

Фото: istock / Denniro

Боец группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты (БМП) Marder рассказал о ее недостатках. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий сообщил, что Marder обладают плохой проходимостью и непригодны для боев в Донбассе. Он пояснил, что у БМП нет грунтозацепов, но на технике установлены резиновые подушки.

«Marder предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — отметил собеседник издания.
Масса машины пехоты составляет порядка 30 тонн. Внутри могут поместиться 3 человека экипажа и до 7 человек десанта. Marder вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, который установлен на лафете сверху двухместной башни.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#машины
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Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы
01 апреля 2024, 06:05

Фото: iStock/ Olha Romaniuk

Учитель русских народных танцев из Луганска, гастролирующий с концертами по миру, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, передает РИА Новости.
Он рассказал, что желание сменить профессию танцора на военную пришло резко. Житель Донбасса объяснил, что нужно защищать свою Родину, «потому что кто, если не мы, защитит нашу страну». Решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, а позже подписал контракт с Минобороны России.

Теперь мужчина является военнослужащим 123-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Гарант». Эта бригада стала преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Денис Иванов, известный по позывному «Ташкент» и получивший Героя России посмертно.

Он обратился к людям, которые покинули России. По его словам, там они не найдут «такого мира, как здесь, и такого общества«.

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МО: Экипажи Су-34 ударили по командному пункту на Южнодонецком направлении
01 апреля 2024, 05:40

Фото: istock / Marina Denisenko

Экипажи Су-34 ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — сообщает ведомство.
Удар совершался неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющий попадать точно в цель, находясь при этом на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

После ликвидации поставленных целей экипажи вернулись на аэродром вылета, отметили в ведомстве.

Ранее были раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#удар
#бомба
#вс рф
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Российские бойцы восстановили трофейную немецкую БМП Marder
01 апреля 2024, 05:28

Фото: iStock/ Michele Ursi

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» восстановили и изучили трофейную немецкую БМП Marder, которую на днях эвакуировали в районе населенного пункта Северное на авдеевском направлении в Донбассе, передает РИА Новости.
Специалисты обнаружили неисправность топливной системы, осколочные повреждения радиаторов охлаждения и электропроводки. Поврежденные элементы были заменены. Сейчас машина полностью на ходу

БМП была обнаружена разведчиками группировки «Центр». Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке. Ее эвакуировали в темное время суток в два этапа: сначала провели инженерную разведку в районе находки, после чего достали машину.

Боевая масса БМП Marder превышает 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.

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#оружие
#сво
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#ремонт
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СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
01 апреля 2024, 02:56

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 7 снарядов «натовского» калибра. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Телеграм-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что снаряды калибра 155 мм используют страны Североатлантического альянса. Соединенные Штаты передали Украине гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, ВСУ активно применяют их для атак на ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#лнр
#всу
#обстрел
#донецк
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Китайский дипломат заявил о неизбежности мирных переговоров по Украине
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: стороны конфликта на Украине поддерживают переговоры
01 апреля 2024, 02:20

Фото: iStock/ OLGA Zhukovskaya

Стороны украинского конфликта еще расходятся в позициях, однако все согласны с тем, что мир будет достигнут только путем переговоров, заявил «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана», — сказал Ханьхуэй.

Он напомнил, что Китай всегда придерживался мирного урегулирования конфликта на Украине, а в 2023 году предложил собственный мирный план. А 13 марта в Пекине был проведен диалог КНР и НАТО по безопасности, где обсуждался украинский кризис.

Сейчас, когда боевые действия на Украине затягиваются, первостепенной задачей является восстановление мира, отметил дипломат. Он отметил, что Китай старается сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса, и все стороны согласны, что Пекин как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса для проведения мирных переговоров.

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#мир
#оон
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#сво
#украина
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В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
01 апреля 2024, 02:04

Фото: istock / Harry Wedzinga

В ночь с 31 марта на 1 апреля в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
По данным ведомства, тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Помимо этого, сирены звучат в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области России.

В Харьковской области воздушная тревога прозвучала в 00:31, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской – в 01:01.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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