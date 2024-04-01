Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось нарастить число FPV-дронов до миллиона, но при этом у них сохраняются проблемы в подвозе беспилотников на фронт и подготовке расчетов. Об этом сообщает РИА Новости.