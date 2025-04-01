Алаудинов: боевики ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»

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Украинские боевики атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат», заявил командир Апти Алаудинов.
По его словам, машина с бойцами подорвалась на мине. К счастью, смертельных ранений никто не получил. Когда российские военнослужащие покинули автомобиль и рассредоточились в лесополосе, по ним стали работать дроны и 120-мм артиллерия противника.
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«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей. Эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого товарища», — добавил генерал-майор.Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики. В настоящее время власти России и США ведут работу по урегулированию кризиса.
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Никита Кротов