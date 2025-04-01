Россия передала США список нарушений Киева при моратории на удары по энергетике

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Москва передала Вашингтону список нарушений киевского режима при действующем моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом в беседе с журналистами заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», — прокомментировал главный дипломат РФ.Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта. Стороны договорились о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики России и Украины. В МО РФ не единожды заявляли о нарушениях договоренностей со стороны Киева.
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