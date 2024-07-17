Алаудинов: для завершения СВО в этом году есть все предпосылки

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Для завершения спецоперации в 2024 году есть все предпосылки. Об этом в эфире Первого канала заявил командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов. Военный отметил, что политики приходят и уходят, а полагаться стоит на Бога.
«Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», — сказал Алаудинов.
Ранее он заявлял, что спецоперация на Украине может завершиться осенью текущего года. Что касается иностранных аналитиков, они считают, что по этому поводу рано говорить о чем-то конкретном.
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Никита Кротов