Алаудинов доложил последние новости из Белгородской области

Боец ВС РФ Хизри Сайпудинов, чей позывной Патриот, вместе с сослуживцем нес истекавшего кровью врача под огнем ВСУ четыре километра. Как пишет RT, потом военному пришлось бежать еще несколько километров за топливом для автомобиля. История произошла осенью 2023 года на Запорожском направлении, где группа Сайпудинова держала позиции после вражеского наката. Мужчина не ел два дня и, увидев в одном из окопов провизию, побежал туда под нескончаемыми обстрелами противника.