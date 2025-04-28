Алаудинов доложил последние новости из Белгородской области

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Населенные пункты Поповка и Демидовка защищены от пытавшихся зайти в них боевиков ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен», — доложил офицер.
Генерал-лейтенант уточнил, что за последние пару дней «Ахматовцы» ликвидировали несколько вражеских групп, которые пытались зайти на Белгородчину. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник предпринимает попытки атаковать приграничные территории РФ.
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Никита Кротов