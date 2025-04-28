«Без перерыва били»: боец с сослуживцем несли истекавшего кровью врача 4 км под огнем ВСУ

Фото: istockphoto/zim286
Боец ВС РФ Хизри Сайпудинов, чей позывной Патриот, вместе с сослуживцем нес истекавшего кровью врача под огнем ВСУ четыре километра. Как пишет RT, потом военному пришлось бежать еще несколько километров за топливом для автомобиля. История произошла осенью 2023 года на Запорожском направлении, где группа Сайпудинова держала позиции после вражеского наката. Мужчина не ел два дня и, увидев в одном из окопов провизию, побежал туда под нескончаемыми обстрелами противника.
«Я услышал разрывы от миномётов, а потом крик: «Ребята, ребята, помогите!» Это был врач с позывным Тренер. Я сразу узнал его, потому что несколько раз приносил к нему раненых бойцов. Он многим жизнь спас. В этот раз сам был ранен. Когда подбежал к нему, увидел, что он сам себе оказывает помощь. Я всегда носил тряпичные носилки, они уже все в крови были. И с напарником Асхабом мы врача на них несли. По нам без перерыва били», — сказал Патриот.По его словам, врач весил тогда примерно 90 килограммов, и приходилось двигаться с перерывами. По воспоминаниям Сайпудинова, у медика было сильное кровотечение из-за ранений в живот и бедро.
«У него заплетался язык, терял сознание. На точке эвакуации была брошенная красная нива, но в ней не было бензина. Я побежал в соседнее село — там были наши связисты. Взял у них пятилитровую канистру с бензином и побежал обратно. Успели довезти раненого врача до наших медиков», — добавил Сайпудинов.Журналисты RT узнали от фонда «Свои всегда рядом», что Патриот сейчас лечится, его ранили в других боях, а спасенный им медик снова на передовой.
«Тренер через год примерно в этих же числах написал мне в соцсетях. Оказывается, он всё это время меня искал и помнил про тот случай. Он реально не один десяток жизней спас», — пояснил Сайпудинов.Читайте также:
Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова
Песков ответил, начнет ли Москва перемирие независимо от реакции Киева
Белый дом оценил объявление перемирия в дни 80-летия Победы
Никита Кротов