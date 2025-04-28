В Госдуме оценили участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

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Северокорейское руководство продолжит направлять своих бойцов для участия в спецоперации на стороне России в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Такое мнение «Газете.Ru» выразил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. По его словам, солдаты КНДР проявили себя с лучшей стороны в боях за курское приграничье, и у них есть, чему поучиться.
«Я думаю, что участие северокорейских военных было полезно для обеих сторон. Потому что армия, которая не воюет долгое время, теряет свой потенциал. Так что северокорейцы не только доблестно помогали нам, но и набрались опыта, военной выучки», — добавил парламентарий.Колесник не исключил, что Северная Корея готова была участвовать в освобождении Курщины, чтобы отдать дань памяти. Депутат подчеркнул, что СССР поддерживал северокорейское правительство в войну между КНДР и Южной Кореей.
«Они молодцы, выполняют свои обязательства строго в соответствии с подписанными международными договорами. Помимо всего прочего, проявили себя, как приверженцы законов, чего сейчас в мире практически не наблюдается. Так что много кто мог бы поучиться у КНДР в этом плане», — резюмировал собеседник.Бойцы КНДР приняли участие в освобождении Курской области от ВСУ. Противник был окончательно разгромлен в российском регионе 26 апреля.
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Никита Кротов