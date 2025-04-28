Названы сроки полной очистки границ России от ВСУ

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На полную зачистку российских границ от войск ВСУ уйдет пара месяцев, однако многое будет зависеть от переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Дональд Трамп (президент США. — прим.ред.) говорит о том, что он рассчитывает выйти на сделку где-то через неделю-две. Если это произойдет, многое будет изменено. То есть нам придется останавливать ведение боевых действий и смотреть, как дальше будет действовать Украина, как она будет соблюдать перемирие», — поделился он.По его мнению, даже в случае срыва мирных инициатив у ВС РФ уйдет пару месяцев на создание буферной зоны протяженностью 20-30 километров.
«Думаю, что все равно, как бы мы ни хотели, но пару месяцев уйдет на то, чтобы отодвинуть противника от нашей границы. Хотя бы километров на 20—30», — отметил Кнутов.Читайте также:
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