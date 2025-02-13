Алаудинов: насильно мобилизованные бойцы ВСУ все больше чаще в плен под Курском

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По словам командира спецназа «Ахмат» генерала-лейтенанта Апты Алаудинова, насильно мобилизованные украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен в Курской области. Этим он поделился с ТАСС.
«Скажем так, из тех, кто сдались в плен в последнее время, элитой мы их не назовем. Наверное, при малейшей возможности украинские бойцы в последние месяцы сдаются в плен, потому что это для них второй билет в жизнь, они это понимают», — заявил Алаудинов.
При этом командир «Ахмата» отметил, что несмотря на желание бойцов ВСУ сдаваться в плен, их сослуживцы пытаются не дать им этого сделать. Как правило, украинские солдаты наносят удары по тем, кто решил сложить оружие перед российской армии. Это делается для того, чтобы остальные отказались от попыток сдаться войскам РФ. На фоне этого Алаудинов уточнил, что самым сложным является вывод сдавшихся, так как по ним ведется постоянный обстрел с помощью артиллерии и беспилотников.
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