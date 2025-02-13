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Алаудинов: насильно мобилизованные бойцы ВСУ все больше чаще в плен под Курском

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат» генерала-лейтенанта Апты Алаудинова, насильно мобилизованные украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен в Курской области. Этим он поделился с ТАСС.


«Скажем так, из тех, кто сдались в плен в последнее время, элитой мы их не назовем. Наверное, при малейшей возможности украинские бойцы в последние месяцы сдаются в плен, потому что это для них второй билет в жизнь, они это понимают», — заявил Алаудинов.

При этом командир «Ахмата» отметил, что несмотря на желание бойцов ВСУ сдаваться в плен, их сослуживцы пытаются не дать им этого сделать. Как правило, украинские солдаты наносят удары по тем, кто решил сложить оружие перед российской армии. Это делается для того, чтобы остальные отказались от попыток сдаться войскам РФ. На фоне этого Алаудинов уточнил, что самым сложным является вывод сдавшихся, так как по ним ведется постоянный обстрел с помощью артиллерии и беспилотников.

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Беспилотники атаковали белорусский город Гомель
13 февраля 2025, 02:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители сообщают об атаке беспилотников на город Гомель в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
«Жители белорусского Гомеля сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе. Предварительно, над городом могло сработать ПВО», — передают в telegram-канале.

Громче всего взрыв услышали в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Также сообщается о вспышках в небе и падающем объекте. Власти пока никак не прокомментировали данное происшествие.

Похожий случай произошел в Гомеле в сентябре прошлого года. Тогда Минобороны Белоруссии подтвердило ликвидацию беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны.

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Богомаз: Брянская область отражает атаку беспилотников
13 февраля 2025, 01:49

Фото: iStock/bbsferrari

Брянская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канал.
«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник.

Богомаз отметил, что силы ПВО Минобороны РФ ведут работу по обнаружению и ликвидации вражеских дронов.

Ранее «Радио 1» писало об уничтожении в Киеве одного из крупнейших производств беспилотников. Координаты для удара были предоставлены хакерами.

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Трамп заявил о передаче Украине части потерянных территорий
Трамп допустил возможность возвращения Украине части потерянных территорий
13 февраля 2025, 01:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Дональд Трамп предположил, что Украине может вернуться часть потерянных территорий в конфликте с РФ. Об этом он заявил журналистам.
«Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется», — сказал американский президент.

Ранее Дональд Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО. Свой комментарий лидера США дал на фоне заявлений главы Пентагона Пита Хегсета. Последний отметил, что членство Украины в НАТО является маловероятным и непрактичным.

Напомним, что в среду 12 января Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу урегулирования украинского конфликта. Обе стороны подтвердили свою готовность к миру.

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Президент США Трамп поддержал идею отказать Украине в членстве в НАТО
13 февраля 2025, 00:42

Фото: iStock/sandsun

Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказать Украине в членстве в НАТО. Об этом американский лидер заявил на своем выступлении в Белом доме.
Свое согласие Трамп дал на комментария главы Пентагона Пита Хегсета. Он заявил, что членство Украины в НАТО является маловероятным и непрактичным.

Американский президент согласился с идеей снятия вопроса о вхождении страны в альянс. При этом Трамп предположил, что российская сторона еще задолго до президентства Владимира Путина решила не допустить Украину в НАТО.

Напомним, что в среду 12 февраля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером и Владимиром Зеленским. Оба подтвердили готовность перейти к переговорному процессу и дали задание своим командам разработать план диалога по урегулированию украинского конфликта.

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Зеленский и Трамп договорились о начале работы по урегулированию конфликта
12 февраля 2025, 23:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились поручить своим командам начать работу по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Как пишут украинские СМИ, Трамп связался с Зеленским после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Американский президент настоял на окончании конфликта. При этом сам Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности дожать Россию и ее лидера до мира.

Напомним, что 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Насчет этого уже дали свой комментарий представител генсека ООН Фархан Хак и глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

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#переговоры
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