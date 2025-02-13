Трамп заявил о передаче Украине части потерянных территорий

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Президент США Дональд Трамп предположил, что Украине может вернуться часть потерянных территорий в конфликте с РФ. Об этом он заявил журналистам.
«Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется», — сказал американский президент.
Ранее Дональд Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО. Свой комментарий лидера США дал на фоне заявлений главы Пентагона Пита Хегсета. Последний отметил, что членство Украины в НАТО является маловероятным и непрактичным.
Напомним, что в среду 12 января Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу урегулирования украинского конфликта. Обе стороны подтвердили свою готовность к миру.
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Иван Мусатов