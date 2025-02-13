Беспилотники атаковали белорусский город Гомель

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Жители сообщают об атаке беспилотников на город Гомель в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
«Жители белорусского Гомеля сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе. Предварительно, над городом могло сработать ПВО», — передают в telegram-канале.
Громче всего взрыв услышали в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Также сообщается о вспышках в небе и падающем объекте. Власти пока никак не прокомментировали данное происшествие.
Похожий случай произошел в Гомеле в сентябре прошлого года. Тогда Минобороны Белоруссии подтвердило ликвидацию беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны.
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