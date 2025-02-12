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На Украине бойцы ВСУ возмутились условиями контрактов для молодежи до 25 лет

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские солдаты возмущены условиями контрактов для призывников от 18 до 25 лет. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности бойцы ВСУ недовольны введением годовых контрактов для молодежи до 25 лет. Ранее Владимир Зеленский представил проект, по которому данные граждане получат разовую выплату в 24 тысячи долларов. К тому же этим контрактникам будет полагаться беспроцентная ипотека и поступление в любой университет без экзаменов. Также молодым контрактникам будет полагаться оклад до 2,9 тысячи долларов.

«Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше», — пишут в украинском издании.



Несмотря на все льготы, многие из молодых бойцов остались недовольны законопроектом. Как минимум, солдаты просто не верят в то, что киевские власти исполнят все обещанное ими.

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Зеленский и Трамп договорились о начале работы по урегулированию конфликта
12 февраля 2025, 23:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились поручить своим командам начать работу по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Как пишут украинские СМИ, Трамп связался с Зеленским после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Американский президент настоял на окончании конфликта. При этом сам Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности дожать Россию и ее лидера до мира.

Напомним, что 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Насчет этого уже дали свой комментарий представител генсека ООН Фархан Хак и глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

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#сша
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#зеленский
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#сво
#украина
#переговоры
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В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Картаполов о разговоре Путина и Трампа: диалог с США лучше его отсутствия
12 февраля 2025, 22:43

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Диалог с американской стороной лучше его отсутствия, заявил РИА Новости глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий также добавил, что путь к завершению конфликта ускорят успехи ВС РФ на фронте.
«Любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное — прилагательные», — прокомментировал собеседник.
Ранее стало известно, что президенты России и США обсудили по телефону урегулирование конфликта на Украине, а также тему Ближнего Востока и другие. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры длились около полутора часов.

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Депутат Рады заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
Нардеп ВРУ Гончаренко* назвал Зеленского Ким Чен Зе
12 февраля 2025, 22:24

Фото: istockphoto/Multipedia

На Украине появился вождь Ким Чен Зе, пишет «Лента.ру», цитируя слова нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониториногом в перечень экстремистов и террористов.
«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру «научного зеленизма» открыть», — цитирует политика издание.
По словам нардепа, частная собственность на Украине по вине властей находится под угрозой на фоне массовой национализации предприятий в стране.

Перед этим Владимир Зеленский заявлял журналистам издания The Economist, что у него нет жажды власти.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако главарь киевского режима и не думает покидать пост.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Mash: ВС РФ ликвидировали одно из крупнейших производств БПЛА в Киеве
12 февраля 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Oselote

Одно из крупнейших производств дронов ВСУ в Киеве ликвидировали российские военнослужащие. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«[Хакеры — прим. ред.] взломали личные компьютеры руководства компании и предоставили «Искандерам» координаты для удара», — сказано в посте.
Уточняется, что речь идет об уничтожении засекреченного производства компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставкой легких беспилотников для ВСУ.

На момент написания заметки информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

Ранее стало известно, какое условие должны выполнить США для урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет высказал аналитик Андрей Безруков. Подробнее в нашем материале.

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В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Офис генсека ООН признателен за разговор Путина и Трампа по конфликту на Украине
12 февраля 2025, 21:50

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

ООН будет признательна «любым усилиям» по урегулированию украинского кризиса. Об этом в рамках брифинга заявил зам официального представителя генсека международной организации Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны», — произнес Хак.
Он подчеркнул, что диалог лидеров России и США является «позитивным» моментом.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным.

Темами для разговора стали украинский конфликт, а также Ближний Восток и другие.

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