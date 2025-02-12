Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинские солдаты возмущены условиями контрактов для призывников от 18 до 25 лет. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности бойцы ВСУ недовольны введением годовых контрактов для молодежи до 25 лет. Ранее Владимир Зеленский представил проект, по которому данные граждане получат разовую выплату в 24 тысячи долларов. К тому же этим контрактникам будет полагаться беспроцентная ипотека и поступление в любой университет без экзаменов. Также молодым контрактникам будет полагаться оклад до 2,9 тысячи долларов.
Несмотря на все льготы, многие из молодых бойцов остались недовольны законопроектом. Как минимум, солдаты просто не верят в то, что киевские власти исполнят все обещанное ими.
Читайте также:
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Рады заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
Украина получила от США проект договора об использовании полезных ископаемых
«Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше», — пишут в украинском издании.
Несмотря на все льготы, многие из молодых бойцов остались недовольны законопроектом. Как минимум, солдаты просто не верят в то, что киевские власти исполнят все обещанное ими.
Читайте также:
В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Рады заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
Украина получила от США проект договора об использовании полезных ископаемых
Иван Мусатов