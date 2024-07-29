Алаудинов назвал безвозвратные потери боевиков ВСУ в зоне СВО

Фото: istockphoto/Olena_Z
Безвозвратные потери боевиков ВСУ за время спецоперации составили свыше 700 тысяч человек. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч. — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч. безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно», — сказал генерал.
Ранее Алаудинов заявлял, что боевые действия на Украине могут завершиться уже осенью текущего года. Кроме того, в Финляндии считают, что момент для переговоров по Украине подходит, а кандидат в президенты США Дональд Трамп вообще рекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия.
В западных СМИ уже звучала информация о предполагаемом расколе НАТО, если Трамп переизберется, став хозяином Белого дома.
Читайте также:
Украинец хотел сбежать в Молдавию, скрывшись в камышах
Германия передала Киеву танки Leopard 1A5
США выделили Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов
Никита Кротов