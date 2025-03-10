Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже

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Успешная операция частей Вооружённых сил РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Об этом заявил командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он написал в своём телеграм-канале, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдёт не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России. Военачальник подчеркнул, что штурмовики ВС РФ проявили находчивость и бесстрашие, а их исторический «бросок через трубу» способен оказать влияние на весь ход спецоперации.
Напомним, около 800 российских добровольцев из штурмового подразделения вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня бойцы преодолели более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Закрепившись в лесополосе у выхода из трубы, российские военные вызвали настоящую панику в тылу противника. В результате была полностью освобождена промзона в городе и бои начались уже в частном секторе.
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Напомним, около 800 российских добровольцев из штурмового подразделения вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня бойцы преодолели более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Закрепившись в лесополосе у выхода из трубы, российские военные вызвали настоящую панику в тылу противника. В результате была полностью освобождена промзона в городе и бои начались уже в частном секторе.
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Александр Бойцов