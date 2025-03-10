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Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже

Алаудинов: Успешный «бросок через трубу» в Судже — историческая военная операция
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Успешная операция частей Вооружённых сил РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Об этом заявил командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он написал в своём телеграм-канале, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдёт не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России. Военачальник подчеркнул, что штурмовики ВС РФ проявили находчивость и бесстрашие, а их исторический «бросок через трубу» способен оказать влияние на весь ход спецоперации.

Напомним, около 800 российских добровольцев из штурмового подразделения вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня бойцы преодолели более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Закрепившись в лесополосе у выхода из трубы, российские военные вызвали настоящую панику в тылу противника. В результате была полностью освобождена промзона в городе и бои начались уже в частном секторе.

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#военные
#трубы
#город
#пособия
#вс рф
#курская область
Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР подкрепления с курского направления
10 марта 2025, 08:43

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

На некоторых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике заметно возросло количество контратак подразделений ВСУ. Это говорит о том, что противник активно перебрасывает в регион подкрепления.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он указал на переброску сил ВСУ с курского направления как на наиболее очевидный вариант.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — говорит Пушилин на размещённой в Telegram видеозаписи.

При этом руководитель республики в составе РФ обратил внимание на изменившийся характер противостояния на ряде направлений в течение последней недели. Речь, в частности, идёт о красноармейском и курахово-великоновоселковском, где противник, не жалея личного состава, раз за разом предпринимает попытки контратак.

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#telegram
#днр
#всу
#денис пушилин
#рф
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Зеленский не примет участия в переговорах США и Украины
Аналитик Меркурис: США изолируют украинскую делегацию от Зеленского
10 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/Irina PiskovaOleksii Liskonih

На предстоящих переговорах между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский. Британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube, что отсутствие Зеленского связано с его нежеланием заключить мир, что может привести к изоляции украинской делегации, пишет РИА Новости.
По словам Меркуриса, США стремятся ограничить влияние европейских стран на украинскую сторону, а также намерены исключить самого Зеленского из процесса.

«Его даже не пригласили на такие важные переговоры», — отметил аналитик.

Он также добавил, что подобные шаги направлены на продвижение идеи срочных переговоров среди украинских властей.

Меркурис предположил, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп может начать продвигать мнение, что требования России являются обоснованными и реальными. Это, по его мнению, может привести к ускорению процесса переговоров и изменению восприятия Украины как страны в сфере влияния Москвы.

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#сша
#президент
#днр
#пво
#переговоры
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Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Прокуратура: несколько жителей Хабаровска отмыли более 69 миллионов рублей
10 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/blinow61

Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.

Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.

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#суд
#сделки
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#рф
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ПВО перехватила девять украинских беспилотников за ночь
10 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Из них три БПЛА были уничтожены над Самарской областью, два — в Воронежской области и два — в Орловской области. Также один беспилотник был сбит в Белгородской области и еще один — в Курской области.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#бпла
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В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ
10 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/NiseriN

В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю удалось предотвратить 223 террористических атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам работы штабу удалось не допустить разрушений в гражданской инфраструктуре и жертв среди мирного населения. Вражеские беспилотники были обезврежены взрывотехниками регионального Управления ФСБ России. Взрывоопасные элементы были ликвидированы на специализированном полигоне.

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#фсб
#бпла
#всу
#днр
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