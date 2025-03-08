Алаудинов: бойцы ВС РФ наступают на всех участках в Курской области

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Российские военнослужащие наступают на всех участках в Курской области, доложил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Информацию он опубликовал в Telegram-канале.
«На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — проинформировал офицер.Алаудинов добавил, что противник бросает свои позиции, обращаясь в бегство. Кроме того, генерал-майор поблагодарил российских военных за мужество и героизм.
«Вся группировка «Север» сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю», — резюмировал Алаудинов.
Ранее в «Ахмате» сделали заявление о финальной битве за Курскую область.
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Никита Кротов