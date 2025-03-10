Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области

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Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области после прорыва ВСУ на территорию региона 6 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
За 8 и 9 марта бойцы ВС РФ смогли освободить семь населенных пунктов. В их число вошли Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В прошлом месяце российская армия взяла контроль над пятью поселениями, среди которых Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.
На момент 17 января солдаты освободили 63,2% от изначально занятой ВСУ территории Курской области. За этот же месяц под контролем российской армии оказалось еще пять населенных пунктов.
Наибольшее число поселений удалось освободить в сентябре прошлого года. Тогда солдаты ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов.
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На момент 17 января солдаты освободили 63,2% от изначально занятой ВСУ территории Курской области. За этот же месяц под контролем российской армии оказалось еще пять населенных пунктов.
Наибольшее число поселений удалось освободить в сентябре прошлого года. Тогда солдаты ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов.
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Иван Мусатов