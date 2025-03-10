В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей

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Украинские войска в Курской области массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Боевики ВСУ массово бегут из н.п. Мирный, поселок в пригороде Суджи переходит под контроль армии России», — говорится в сообщении.
Ожидается, что уже завтра российские войска начнут боевые действия в самой Судже. Как отметили в сообщении, тиски вокруг города продолжают сжиматься. Сейчас Мирный практически под полным контролем ВС РФ.
Ранее сообщалось об упорных боях в окрестностях Суджи в ночь на 9 марта. При этом солдаты ВСУ оказывают серьезное сопротивление российским военным.
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Иван Мусатов