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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей

В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей

Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские войска в Курской области массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Боевики ВСУ массово бегут из н.п. Мирный, поселок в пригороде Суджи переходит под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже завтра российские войска начнут боевые действия в самой Судже. Как отметили в сообщении, тиски вокруг города продолжают сжиматься. Сейчас Мирный практически под полным контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось об упорных боях в окрестностях Суджи в ночь на 9 марта. При этом солдаты ВСУ оказывают серьезное сопротивление российским военным.

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Бойцы ВСУ бросили тела сослуживцев в освобождённой Николаевке в Курской области
09 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военные бросили большое количество тел сослуживцев на разбитых позициях в освобождённой Николаевке в Курской области. Об этом боец группировки войск «Север» сообщил в беседе с РИА Новости.
Российский военный отметил, что вернуть контроль над населённым пунктом удалось благодаря чётким и решительным действиям 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. Бойцы провели успешную зачистку территории, не оставив ВСУ шансов на сопротивление.

В результате в Николаевке остались брошенными множество тел погибших украинских бойцов, которые командование ВСУ вывозить не собирается.

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Илон Маск заверил, что Starlink никогда не отключит терминалы на Украине
09 марта 2025, 21:41

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат терминалы на территории Украины, несмотря на несогласие миллиардера с политикой Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск заявил, что система Starlink является костяком украинских войск, поэтому, если он примет решение отключить её на Украине, линия фронта ВСУ рухнет.

Маск отметил, что в России способны глушить все остальные коммуникации, кроме Starlink, поэтому США никогда бы не предприняли шагов по отключению системы и не использовали бы это в качестве разменной монеты.

В этот же день глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ. Это произойдёт в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания «окажется ненадёжным поставщиком». В ответ на это заявление Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и отметил, что замены системе спутникового интернета Starlink не найти.

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Минздрав Херсонской области: При ударе HIMARS по рынку погиб один человек
09 марта 2025, 20:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Сегодня, 9 марта, ВСУ нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Один из пострадавших в результате взрыва скончался.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона. В разговоре с ТАСС глава Минздрава Херсонской области Елена Борчанинова также добавила, что состояние ещё одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

«В Скадовской больнице сейчас находятся ещё шестеро пострадавших: один — крайне тяжёлый, пять человек — в состоянии средней тяжести», — рассказала министр корреспонденту агентства.

Она уточнила, что среди раненых — водитель и фельдшер скорой помощи. Врачи считают, что жизнь их коллег вне опасности.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли прицельный удар по торговым рядам. На рынке в этот момент находились десятки мирных граждан — фермеры, приехавшие продать свою продукцию и покупатели.

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NYT: Эксперты по безопасности из Швейцарии представили мирный план по Украине
09 марта 2025, 19:12

Фото: istockphoto/sb2010

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто с помощью создания так называемой буферной зоны примерно в 9,6 километра. Она разделит противоборствующие стороны, а патрулировать эту площадь будут гражданские и полиция.
Безопасность же тех, кто наблюдает за этой специальной разделительной зоной, будут обеспечивать порядка 10 тысяч военных. Такой вариант мирного урегулирования украинского кризиса приведён в докладе Женевского центра политики безопасности, а внимание на него обратили журналисты издания The New York Times.

По мнению швейцарских экспертов, наблюдатели из числа гражданских лиц и сотрудников полиции будут осуществлять мониторинг созданной буферной зоны, следить за соблюдением режима прекращения огня и докладывать, отводятся ли на оговорённое расстояние тяжёлые вооружения. Специалисты считают, что такие международные силы, охраняющие зону разграничения, смогли бы предотвратить перерастание напряжённости и недопонимания между сторонами конфликта, которые, безусловно, сохранятся, в новые вооружённые столкновения.

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Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Сальдо: ВСУ ударили по рынку в Херсонской области американскими ракетами HIMARS
09 марта 2025, 18:42

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Есть погибшие и большое количество раненых.
Об этом сообщил глава российского региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он написал, что воюющий с мирными жителями противник выпустил из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства две ракеты. Удары пришлись прямо по торговым рядам, где местные фермеры выставляют и реализуют продукцию, произведённую своими руками.

Увы, для некоторых простых людей, продавцов и покупателей, этот приезд на рынок стал последним в жизни, с горечью отметил губернатор. Многие посетители торговой площади и местные жители получили ранения. Чуть позже в пресс-службе Сальдо сообщили о семи пострадавших, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, предупредили в пресс-службе.

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