Российский комбат рассказал, как изменился характер спецоперации за два года

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Командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий, который воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году, отметил, что радикальные отличия заметны даже в сравнении с 2022 годом. По его словам, если в начале конфликта в его подразделении было только 2 БПЛА, то на сегодняшний день с обеих сторон есть разные виды дронов — FPV, коптеры со сбросами, «крылья» для разведки, наземные дроны.
Уточняется, что в скором времени подразделение должно получить эвакуационный робот с рукой-манипулятором. Данная техника актуальна, поскольку при попытке вытащить раненых подразделение теряет больше людей, чем при штурме, заключил командир Барс-23 Викинг.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что в скором времени подразделение должно получить эвакуационный робот с рукой-манипулятором. Данная техника актуальна, поскольку при попытке вытащить раненых подразделение теряет больше людей, чем при штурме, заключил командир Барс-23 Викинг.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова