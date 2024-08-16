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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев перебрасывает врачей из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного эксперта, зафиксировано сворачивание некоторых полевых госпиталей, в которых оказывали первую медицинскую помощь украинским солдатам, получившим ранения на передовой в Харьковской области. Марочко отметил, что это отрицательно скажется на ситуации с безвозвратными потерями для 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Примечательно, что о потерях в данных бригадах ранее неоднократно сообщало российское военное ведомство.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
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Примечательно, что о потерях в данных бригадах ранее неоднократно сообщало российское военное ведомство.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
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Екатерина Коршунова